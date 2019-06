Ao todo, o ponta de lança apontou 33 golos em 39 jogos pelos sub-19, numa época ‘perfeita’ para os juniores dos ‘dragões’, com a conquista do Nacional e da competição europeia de clubes deste escalão.

“Esta é a melhor forma de terminar a época, com a renovação de contrato com o clube de que gosto e onde me sinto bem”, declarou o jovem jogador.