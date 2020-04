“Compartilho do desejo do ministro dos Desportos [Vincenzo] Spadofora de que os treinos recomecem em 4 de maio, com todas as atenções e garantias necessárias”, disse Gravina em entrevista à emissora pública italiana de rádio.

O responsável adiantou que a Federação irá entregar no sábado ao ministro dos Desportos, mas também ao governante para a área da Saúde, Roberto Speranza, um protocolo sanitário para a Liga italiana de futebol.

“É rígido, atento, mas flexível e fácil de aplicar”, sublinhou Gravina, mas sem adiantar pormenores em relação ao plano.

A Serie A, onde jogam Cristiano Ronaldo, Mário Rui, Rafael Leão, Miguel Veloso ou Bruno Alves, foi suspensa em 9 de março.