O evento congrega diferentes disciplinas automóveis, nomeadamente GT, Carros de Turismo, Fórmula 4, Drifting, Karting e Jogos Digitais.

Cada competição atribui medalhas de ouro, prata e bronze. Os pilotos competem em representação dos respetivos países.

Já no Mundial de Resistência (WEC) foi criada uma nova classe de carros, os 'hypercars', que se juntam aos 'supercars' ou protótipos, competindo na mesma classe.

Para já, nenhuma marca foi anunciada nesta nova categoria, que será implementada a partir de 2020 e que pretende juntar "veículos derivados dos carros de estrada vendidos pelos construtores", com pelo menos 20 unidades produzidas durante dois anos.

No WEC foi ainda implementado o Balance of Performance (BoP), já utilizado noutras competições, como nos Turismos, em que se pretende esbater as diferenças de desempenho entre as diferentes marcas, penalizando os carros mais rápidos.

A próxima reunião do Conselho Mundial da FIA está prevista para 04 de outubro, em Colónia, na Alemanha.