Todos os jogos que estavam previstos para 18 de março, em Badajoz (Espanha), serão, afinal, disputados no dia seguinte, um domingo, nos mesmos horários, “para terem mais exposição na TV”, explicou a mesma fonte, uma vez que, naquele sábado, joga-se a última jornada do torneio das Seis Nações.

Desta forma, a final do Europe Champioship 2023, entre Portugal e Geórgia, terá lugar em 19 de março, no Estádio Nuevo Vivero, em Badajoz, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa).

Portugal qualificou-se no sábado para a final do ‘Championship’, ao derrotar a Espanha por 27-10, nas meias-finais, depois de vencer todos os três encontros do Grupo B, frente a Bélgica (54-17), Polónia (65-3) e Roménia (38-20).

A Geórgia eliminou os romenos nas meias-finais, no domingo, com um triunfo por 31-7, após vencer o Grupo A com vitórias sobre Alemanha (75-12), Países Baixos (40-8) e Espanha (41-3).

Portugal vai tentar conquistar o principal título europeu de seleções (com exceção do torneio das Seis Nações) pela segunda vez no seu historial, depois de, em 2004, ter sido a única nação a intrometer-se no domínio dos georgianos (14 títulos) e dos romenos (cinco) desde o ano 2000.