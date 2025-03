Depois de três anos a ser emitido pela Sport TV, o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 muda, este ano, de canal.

Em Portugal, os fãs do desporto podem, a partir desta temporada, acompanhar o campeonato através da DAZN ou da F1TV. Mas qual o melhor dos dois?

DAZN Motores

O Campeonato do Mundo regressa à DAZN (que comprou a Eleven Sports), e é lá que vai ficar durante os próximos três anos.

Foi criado um novo canal, que vai ser exclusivamente dedicado a desportos motorizados. Para além da Fórmula 1, o DAZN Motores vai transmitir F2, F3, Fórmula E, Extreme E, Porsche Supercup, entre outros.

Às quintas-feiras, o canal vai ter uma antevisão dos Grandes Prémios. À sexta-feira e ao sábado, serão transmitidos em direto todos os treinos livres , e no final de cada dia, um resumo dos momentos mais relevantes.

Ao domingo, dia da corrida, o programa "Race Day" antecede a transmissão do Grande Prémio, com diretos a partir do local e mais tarde, o relato da corrida. No final do dia, e também na segunda-feira, o DAZN Motores conta com análises de especialistas.

Para quem já é subscritor do canal, o Pack Motores está automaticamente incluído. No entanto, é possível aceder ao novo pack de forma individual, com valores a partir de 6,99€ por mês, ou 79,99€ por ano.

F1TV

A F1 TV é o canal oficial da Fórmula 1. O serviço oferece dois pacotes principais, que apresentam diferenças significativas, tanto no valor, como nas funcionalidades.

O F1 TV Pro é o pacote mais acessível. Para além da programação, que neste caso, se foca apenas em Fórmula 1, F2, F3, F1 Academy e Porsche Supercup, o canal oferece a transmissão ao vivo de todas as sessões, sem anúncios e on demand. As transmissões contam com câmeras a bordo e as rádios das equipas ao vivo. Tem um período experimental de 7 dias, e o valor são 59,99€ por ano, ou 7,49€ por mês.

Já o pacote Premium, promete oferecer uma "imersão completa" aos espectadores. Para além dos mesmos serviços que estão presentes no pacote Pro, esta versão conta ainda com transmissão em 4K UHD/ HDR, em 6 aparelhos em simultâneo. Depois do período experimental de 7 dias, o pacote custa 89,99€ por ano, ou 11,99€ por mês.

Novas regras para 2025

A nova temporada do campeonato traz com ela novas regras para a competição. O SAPO24 destaca as que podem ter um maior impacto:

Deixa de existir o ponto extra para a volta mais rápida. Em 2019, passou a conceder-se um ponto extra ao piloto que fizesse a volta mais rápida, entre os 10 primeiros. No entanto, a FIA decidiu retirar esta regra, depois da polémica do ano passado, quando Daniel Ricciardo, ex-piloto da Red Bull, retirou a volta mais rápida a Lando Norris, para beneficiar a equipa.

Carros danificados já não podem regressar às boxes. Os pilotos deixam agora de poder arrastar carros, visivelmente danificados, de volta às boxes e terão que estacionar em segurança, assim que possível. A mudança surge depois do incidente de Sérgio Perez no Canadá, onde completou meia volta com a asa traseira pendurada, para evitar uma bandeira amarela, o que poderia ter prejudicado Max Verstappen.

A partir de agora, vai ser ativado um protocolo de Perigo de Calor, caso as temperaturas ultrapassem os 31ºC, e os pilotos deverão utilizar um kit de arrefecimento - que consiste num colete pelo qual serão bombeados fluídos, e um dispositivo de armazenamento para a refrigeração. A medida vem no seguimento da quantidade de pilotos que se sentiram mal devido ao calor e alta humidade, no Grande Prémio do Qatar em 2023.

Há testes mais rígidos nas asas dos carros. As queixas feitas pela Red Bull e pela Ferrari sobre as asas dianteiras dos carros da McLaren e da Merces motivaram a FIA a reforçar os testes que avaliam a flexibilidade das asas.

A FIA reforçou também as punições para os pilotos que utilizem palavrões, ou façam manifestações políticas, ou religiosas. Os comportamentos podem resultar em multas milionárias, suspensões ou deduções de pontos.

A primeira corrida do campeonato arranca já amanhã, na pista de Melbourne Park, na Austrália. Segundo as previsões meteorológicas, o prémio pode ser disputado com chuva, o que pode baralhar as contas entre os principais candidatos ao título.