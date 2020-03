O Sporting apurou-se hoje para as meias-finais da Taça de Portugal de futsal, ao derrotar o Benfica, por 5-3, nos 'quartos', e marcou encontro com os Leões de Porto Salvo, num jogo com data ainda por determinar.

Taynan (aos 2 e 10 minutos), Cardinal (24), João Matos (27) e Pauleta (32) marcaram os golos da vitória dos 'leões' no clássico, com Fernandinho (1), Miguel Ângelo (27) e Tiago Brito (31) a assinarem os tentos dos 'encarnados'. Nas 'meias', o Sporting vai encontrar o Leões de Porto Salvo, que hoje venceu o Modicus, por 4-3, no jogo dos quartos de final. A outra meia-final vai opor o Sporting de Braga, que derrotou o ACD Ladoeiro (3-2), ao Portimonense, vencedor por 7-3 frente ao Elétrico. As rondas seguintes da competição estavam agendadas para o fim de semana, mas todas as competições nacionais de futebol e futsal organizadas pela entidade federativa serão suspensas a partir de sexta-feira, devido ao surto de Covid-19.