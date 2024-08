Giorgia Villa tem 21 anos e é natural da Lombardia, no norte de Itália. Em 2021, foi patrocinada pelo Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano (Consórcio do Queijo Parmigiano-Reggiano) — e as fotografias que eternizaram o momento tornaram-se virais agora, logo após conquistar a glória olímpica, conta a CNN internacional.

No que diz respeito aos Jogos Olímpicos, a ginasta foi fotografada a fazer um trabalho verdadeiramente impressionante nas barras, mas nenhuma das imagens captou a imaginação do público da mesma forma que as imagens com queijo.

Nessas fotografias, a italiana veste o seu equipamento e surge a fazer alguns exercícios de ginástica rodeada de queijos ou a abraçá-los. Também foram partilhados vídeos em que faz pontes, espargatas e dá cambalhotas com queijos por perto.

As imagens foram captadas pelo fotógrafo Gabriele Seghizzi e colocaram em destaque a Emilia-Romagna, região italiana considerada um paraíso gastronómico.

O parmigiano-reggiano, ou queijo parmesão, é mais conhecido nas colinas em redor de Parma, cerca de 65 milhas a noroeste de Bolonha. Para ser considerado o verdadeiro parmigiano-reggiano, o queijo deve ser produzido nas províncias de Parma, Reggio Emilia, Modena, Bolonha e Mantova.