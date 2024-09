Chegou, viu e venceu. Conrad Harder, de apenas 19 anos, estreou-se neste domingo como titular do Sporting e logo no estádio de Alvalade, diante do AVS. O jovem jogador não só marcou o primeiro golo, como ainda foi a tempo de assistir Gyokeres para o 2-0 (os leões acabariam por vencer por 3-0).

Desconhecido para a grande maioria dos apaixonados pelo desporto rei, a verdade é que Harder chegou a Alvalade bem cotado pela SAD verde e branca e pelo treinador Rúben Amorim, dado que o dinamarquês custou 19 milhões de euros, valor esse que poderá ascender a 22 milhões.

Valores elevados para um mero desconhecido. Mas quem o conhece garante que o valor foi bem empregue, mesmo apesar de na temporada passada, ao serviço do Nordsjaelland, ter marcado apenas sete golos em 33 jogos.

"É um valor certo do futebol dinamarquês, tinha muitos clubes atrás de si, mas fez bem em ir para um campeonato menos competitivo do que um alemão, onde tinha vários emblemas interessados, inglês ou francês, por exemplo. Havia propostas, interesse, mas ele acabou por escolher o Sporting, fez bem, é um clube que aposta nos jovens e pode singrar em Portugal antes de rumar a outras ligas, que tenho a certeza que irá acontecer", disse Flemming Povlsen ao SAPO24, antes de o comparar a Gyokeres, a estrela do Sporting.

"É um pouco injusto estar a falar de Harder e de Gyokeres, pois o sueco é já um jogador feito, mais velho e há muito que marca muitos golos. O Harder terá o seu tempo, tem apenas 19 anos e ainda é muito inexperiente. Mas tem um talento incrível. Parecido com Gyokeres? É fisicamente muito forte também, mas penso que é ainda mais habilidoso tecnicamente que ele, tem mais classe, mas tem muito ainda por evoluir. Mas pode perfeitamente jogar a seu lado, não tem de ser comparado ao sueco, é alguém que cria muitos golos. O Sporting vai marcar ainda mais com eles os dois. Se Gyokeres já marca muitos, acredito que vai marcar ainda mais com Harder", referiu o ex-internacional dinamarquês, agora comentador desportivo, elogiando a capacidade do jovem em fazer muitas assistências.

"Não é um goleador como Gyokeres, na minha opinião, é alguém que irá marcar muitos golos, sim, mas é alguém também que cria muitos espaços para outro avançado, considero que é mais útil a jogar com outro atacante"

"Como já disse, ele é muito forte fisicamente e consegue desgastar uma defesa. Não marcou muitos golos na temporada passada, mas a verdade é que fez muitas assistências [sete], algumas para Schjelderup [avançado do Benfica], não é um goleador como Gyokeres, na minha opinião, é alguém que irá marcar muitos golos, sim, mas é alguém também que cria muitos espaços para outro avançado, considero que é mais útil a jogar com outro atacante", referiu o antigo avançado dinamarquês.

Quanto aos 19 milhões gastos pelo Sporting, Polvsen não consegue responder se, por exemplo, o Sporting irá rentabilizar muitos milhões num futuro imediato, mas diz que foram bem gastos.

"Nunca se sabe o futuro, mas o talento está lá. Ninguém viria à Dinamarca gastar quase 20 milhões de euros se não tivesse a certeza que Harder vale esse valor. Como disse, haviam muitos interessados, já na temporada passada, quando se estreou pela equipa principal do Nordsjaelland. E os clubes portugueses sabem trabalhar os jogadores mais jovens e isso também foi uma das razões que levaram o Harder a escolher o Sporting. Tenho a certeza que será muito importante no futuro do Sporting", referiu.

"Aursnes jogador fabuloso, que, infelizmente, ainda não teve a devida recompensa de jogar num campeonato mais competitivo. Hjulmand esteve em Itália, mas foi preciso ir para Portugal para ter visibilidade"

A aposta nórdica de Benfica e Sporting

Nos últimos anos, tanto Benfica e Sporting têm apostado no mercado da Dinamarca. Ao Sporting chegaram Hjulmand e agora Harder, sendo que o Benfica apostou em Bah, Aursnes e Schjelderup na temporada passada. Os mais velhos, Hjullmand, Bah e Aursnes pegaram de estaca nos dois rivais, sendo que os mais novos esperam pelas mesmas oportunidades. Polvsen não se admira por esta aposta.

"É um mercado ainda barato e os clubes portugueses podem atacá-lo, mas a verdade é que cada vez mais os clubes estão atentos aos jogadores dinamarqueses, ou suecos, por exemplo. Há alguns anos que se trabalha muito bem, sobretudo nas camadas jovens, nestes clubes. Muitas vezes comentávamos entre nós [os comentadores desportivos] como os principais clubes não prestavam atenção a estes jogadores, por exemplo Aursnes. É um jogador fabuloso, que, infelizmente, ainda não teve a devida recompensa de jogar num campeonato mais competitivo. Hjulmand esteve em Itália, mas foi preciso ir para Portugal para ter visibilidade. Mas são apostas seguras de Benfica e Sporting, são grandes jogadores. E dentro de alguns anos veremos os mais jovens a jogarem em equipas de Espanha, Itália, Inglaterra ou Alemanha, tenho a certeza", concluiu.