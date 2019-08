Já são conhecidos os horários da 2ª, 3ª e 4ª jornadas da I Liga. De acordo com a informação fornecida pelo site oficial da Liga, são 27 jogos que ficam agora agendados, estando o primeiro clássico marcado para a terceira jornada, com a visita dos 'Dragões' ao reduto do SL Benfica.

O jogo será disputado no Estádio da Luz, em 24 de agosto, sábado, cerca das 19h00.

Confira o restante calendário:

Jornada 2

Sexta-feira, 16 de agosto

FC Famalicão – Rio Ave FC, 20h30

Sábado, 17 de agosto

Moreirense FC – Gil Vicente FC, 16h30

Belenenses – SL Benfica, 19h00

FC Porto – Vitória FC, 21h30

Domingo, 18 de agosto

FC Paços de Ferreira – Santa Clara, 16h00

CD Aves – Marítimo da Madeira, 16h00

Vitória SC – Boavista FC, 18h30

Sporting CP – SC Braga, 21h00

Segunda-feira, 19 de agosto

CD Tondela – Portimonense, 20h15

Jornada 3

Sexta-feira, 23 de agosto

Vitória FC – Moreirense FC, 19h00

Rio Ave FC – CD Aves - 21h15

Sábado, 24 de agosto

Santa Clara – Belenenses, 16h30

SL Benfica – FC Porto, 19h00

Boavista FC – FC Paços de Ferreira, 21h30

Domingo, 25 de agosto

Marítimo da Madeira – CD Tondela - 16h00

Portimonense – Sporting CP - 18h30

Gil Vicente FC – SC Braga - 20h30 *

Vitória SC – FC Famalicão, 21h00 *

Jornada 4

Sexta-feira, 30 de agosto

Moreirense FC – Portimonense, 19h00

Belenenses – Boavista FC, 21h15

Sábado, 31 de agosto

CD Aves – FC Famalicão, 16h30

FC Paços de Ferreira – Marítimo da Madeira, 16h30

Sporting CP – Rio Ave FC, 19h00

Gil Vicente FC – Vitória FC, 21h30 *

Domingo, 1 de setembro

CD Tondela – Santa Clara, 16h00

FC Porto – Vitória SC, 18h30

SC Braga – SL Benfica, 21h00 *

* Jogos sujeitos a alteração em virtude das competições Europeias