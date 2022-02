“Com o novo contrato, o jogador, de 27 anos, continuará no Estádio Etihad até ao verão de 2027, momento em que terá passado oito anos no clube”, sublinha o Manchester City no anúncio da renovação.

Para o lateral direito, formado no Benfica, é uma satisfação a continuidade nos ‘citizens’, com o jogador a sublinhar as condições do clube, a ligação com os companheiros e a oportunidade de atingir objetivos.

“Não há lugar melhor para jogar futebol, é um prazer continuar aqui. Tenho tanto que quero alcançar antes da minha carreira terminar e o Manchester City oferece-me o melhor para atingir os meus objetivos”, disse João Cancelo.

O defesa, que conta com 31 internacionalizações na seleção principal de Portugal, tem 106 jogos e sete golos marcados pela equipa inglesa, desde que chegou ao clube em 2019/20, proveniente da Juventus.

Antes, representou ainda o Inter Milão, por empréstimo do Valência, o seu primeiro clube fora de Portugal, ao qual chegou em 2014/15, sem que chegasse a ser uma aposta do clube em que se formou, o Benfica.

“Não só tem um enorme talento, como se dedica totalmente a este desporto. É por isso que consegue estar a um nível tão alto. A consistência que demonstrou nas duas últimas épocas foi fantástica”, disse o diretor de futebol do Manchester City, Txiki Begiristain, acrescentando que o lateral português “é o sonho de qualquer treinador”.