O médio-ofensivo, 29 anos, mudou-se para o Feyenoord na época anterior, depois de dois anos ao serviço do Vitória de Guimarães, no entanto, acabou por ser pouco utilizado esta temporada, tendo participando em apenas dois jogos.

Formado no CD Lago, Sporting de Braga e Sporting, João Carlos Teixeira representou o Liverpool, Brighton, FC Porto e Braga, antes de chegar ao Vitória de Guimarães.

O jogador português junta-se assim ao lateral esquerdo Ivan Dolcek, emprestado pelos croatas do Hajduk Split, e a Cádiz, que rescindiu com o Benfica, na lista de caras novas no plantel famalicense.