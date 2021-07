Depois de uma madrugada de emoções no Nippon Budokan, em Tóquio, com o judoca a bater, primeiro, o belga Toma Nikiforov, num combate que durou 17 segundos, e o russo Niiaz Iliasov, num segundo combate, já vencido no ponto de ouro, Jorge Fonseca cai nas meias-finais -100kg.

No seu terceiro combate Fonseca foi derrotado pelo sul coreano Cho Guham, sexto, por waza-ari, a 15 segundos do fim.

Depois de sofrer uma lesão na mão esquerda, logo no início do combate, as dificuldades do português foram visíveis ao longo da prova. Ainda assim, o judoca tento de tudo, mesmo quando já a perder a poucos segundos do fim.

Na luta para o bronze o judoca português encontrará canadiano Shady Elnahas, oitavo do 'ranking'. Se vencer, será a primeira medalha para Portugal nestes Jogos e a terceira da história do judo português, depois de Nuno Delgado (Sydney2000) e Telma Monteiro (Rio de Janeiro2016).

O judoca, de 28 anos, 17.º classificado no Rio2016, chegou à nova edição dos Jogos com o estatuto de bicampeão mundial, fruto das conquistas, precisamente, em Tóquio (2019) e Budapeste (2021), tendo também um terceiro lugar nos Europeus de Praga, em 2020.