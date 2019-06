“O Sporting informa que José Guimarães é o novo diretor do departamento de andebol do clube. José Guimarães assume as novas funções depois de vários anos a integrar a estrutura da formação do andebol do Sporting e de um longo passado ligado à modalidade”, escreve o clube.

José Guimarães, de 46 anos, sucede no cargo ao antigo jogador Carlos Galambas, que desempenhava as funções de diretor desportivo dos ‘leões’ desde 2017/18, época em que o Sporting conquistou o segundo campeonato consecutivo.

Nos dois títulos leoninos – e uma Taça Challenge - esteve o treinador Hugo Canela, cuja saída o Sporting também anunciou na sexta-feira.

Esta época, o FC Porto conquistou o título nacional, bem como a Taça de Portugal.