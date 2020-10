Em comunicado, os 'whites' confirmaram a transferência do extremo de 23 anos, que em Portugal jogou no Vitória de Guimarães, entre 2016 e 2018, antes de chegar ao Sporting, com quem conquistou a Taça de Portugal e a Taça da Liga em 2018/19.

A equipa que este ano regressou ao principal escalão do futebol inglês, e que conta com o português Hélder Costa, não confirmou os valores envolvidos no negócio, apenas a duração do contrato, até ao verão de 2024.

Pelo Rennes, o brasileiro fez um total de 36 jogos, marcando oito golos.