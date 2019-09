Para o ‘10’ do ‘Barça’, o português só perde nos golos apontados na fase de grupos, já que soma 61, contra 66 de Messi, apesar de ser o segundo jogador com mais jogos disputados, com 83, apenas atrás dos 84 do guarda-redes espanhol Casillas.

Ronaldo tem menos golos em fases de grupos, mas ostenta o recorde numa só edição, com os 17 golos em 2013/14, registo que quase igualou em 2015/16, época em que marcou 16, e em 2017/18, na despedida do Real Madrid, ao chegar aos 15.

Uma outra marca que o português persegue é o de se tornar o jogador com mais jogos na prova, o que não poderá acontecer na presente edição, pois só pode disputar um máximo de 13 jogos e conta menos 15 (166 contra 181) do que Iker Casillas.

Ainda assim, Ronaldo poderá aproximar-se ‘perigosamente’ do guarda-redes que defendeu a baliza do FC Porto entre 2015/16 e 2018/19 e terá terminado a carreira, para, depois ultimar a ultrapassagem na temporada 2020/21.

Segundo as estatísticas da UEFA, o ‘capitão’ da seleção nacional de futebol é também o jogador na ‘Champions’ com mais assistências, ao somar 39, contra 32 de Messi, e grandes penalidades convertidas, num total de 16.

Em 2019/20, Cristiano Ronaldo entra ‘embalado’, depois do ‘póquer’ conseguido ao serviço de Portugal, para aumentar o seu saldo para 93 ao serviço da seleção das ‘quinas’ e superar os 700 na carreira, na sua 18.ª temporada como profissional, sendo que também faturou nos últimos três jogos na ‘Champions’.

No que terá sido o seu jogo mais ‘mediático’ ao serviço da Juventus, o jogador português conseguiu um ‘hat-trick’ na receção ao Atlético Madrid, com tentos aos 27, 49 e 86 minutos, o último de penálti, virando o ‘perigoso’ 0-2 da primeira mão.

Depois, nos quartos de final, o ‘7’ também deixou a sua marca na eliminatória com o Ajax, ao inaugurar o marcador nos dois jogos, aos 45 minutos do jogo de Amesterdão (1-1) e aos 28 do embate realizado em Turim (1-2).

Ainda assim, estes dois tentos de nada serviram, já que, em Itália, os holandeses conseguiram dar a volta ao resultado, com tentos de Donny van de Beek, aos 34, e Matthijs De Ligt, entretanto transferido para a ‘Juve’, aos 67.

O 167.º encontro de Ronaldo na Liga dos Campeões está marcado para quarta-feira, no Estádio Wanda Metropolitano, o que significará um novo regresso a Madrid, desta vez para um embate de gerações com o compatriota João Félix, a nova ‘coqueluche’ do Atlético de Madrid, a troco de 126 milhões de euros.