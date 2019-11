O médio Maxime Lestienne inaugurou o marcador para o Standard Liège, aos 40 minutos, na marcação de uma grande penalidade, mas o avançado André Pereira restabeleceu a igualdade ainda antes do intervalo, aos 45+2, e o resultado não sofreu alteração durante a segunda parte.

A uma ronda do fim da fase de grupos, o Vitória de Guimarães já não sairá do último lugar da ‘poule’ F, liderada pelo Arsenal, apesar da derrota por 2-1 sofrida hoje na receção ao Eintracht Frankfurt, enquanto os belgas são terceiros classificados, ainda com possibilidade de apuramento.