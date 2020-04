Segundo a liga, “o campeonato começará assim que as autoridades retirem as restrições em vigor, de forma a permitir eventos públicos, entre os quais os desportivos”.

A União de Futebol da Rússia (UFR) seguiu as recomendações da UEFA e suspendeu as competições até 10 de abril, prazo entretanto prolongado para 31 de maio.

A liga explica que está a trabalhar com a UFR, que mantém conversações com a UEFA, de forma a estudar a melhor forma de retomar as competições, indicando que “já foram estudadas várias opções para os calendários para a atual e a próxima temporadas”.

A oito jornadas do final da liga russa de futebol, competição na qual alinham os portugueses Éder e João Mário, ambos no Lokomotiv, o Zenit São Petersburgo lidera a competição, com mais nove pontos que o Krasnodar, segundo.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 160 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 518 mil doentes foram considerados curados.

A Rússia regista 42.853 casos de pessoas infetadas e 361 mortos. Em Portugal, morreram 714 pessoas das 19.685 registadas como infetadas.