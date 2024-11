O Manchester United quer confirmar a contratação de Rúben Amorim este sábado, ainda antes do jogo do Sporting desta noite, 20h15, perante o Estrela da Amadora, apurou o SAPO24.

Ainda há arestas por limar, nomeadamente a questão da equipa técnica que Rúben Amorim quer levar para Manchester, mas os red devils estão esperançados que tais problemas sejam solucionados nas próximas horas.

Para a contratação de Amorim, que irá receber perto de oito milhões de euros por temporada, até 2027, com mais um ano de opção, o Manchester United vai pagar 10 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão do treinador de 39 anos.

Contudo, mais milhões deverão entrar nos cofres do clube português, com a contratação também de elementos da equipa técnica por parte dos red devils. Rúben Amorim quer levar consigo cinco elementos da estrutura leonina, mas isto ainda não está definido, dado que os red devils gostariam de contar com outros elementos que já fazem parte da atual equipa técnica, nomeadamente Ruud Van Nistelrooy, adjunto, e o treinador de guarda-redes, que chegou no início da época.

Refira-se que Rúben Amorim prometeu contar "tudo" na conferência de imprensa após o embate com o Estrela da Amadora e a ideia do Manchester United, com o anúncio antes da partida, é dar mais conforto ao treinador para as suas declarações.

Resta agora saber se as tais arestas que faltam poderão ser limadas nas próximas horas.