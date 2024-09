Maria Elvira ama o Sporting e ergue as mãos ao céu perante Gyokeres. Tem 82 anos e a sua paixão pelo Sporting ficou bem demonstrada na última semana, quando perdeu a sua casa, devido ao fogo em Albergaria-a-Velha. Perdeu a casa, mas conseguiu salvar algo que para si era muito importante, imagens alusivas ao seu clube de coração, o Sporting.

Esta reportagem da RTP, não passou despercebida ao Sporting, que a convidou não só para assistir in loco ao embate dos leões diante do AVS, no último domingo, como também para conhecer pessoalmente os seus ídolos.

Cumprimentou todos, um a um, mas houve um futebolista que a fez estender as mãos ao céu, concretamente o sueco Gyokeres, isto bem antes dele marcar mais dois golos, na vitória sobre o AVS (3-0).

Maria Elvira conseguiu sair a sorrir de Alvalade, não só pela vitória, mas sobretudo por ter concretizado um sonho, o de conhecer aqueles que ainda a fazem gritar de alegria todos os fins de semana. Esta alegria faz também com que a octogenária esqueça um pouco a tragédia por que passou na última semana.

Refira-se que o clube de Alvalade e a Fundação Sporting já estão a par da trágica situação de Maria Elvira e iniciaram contatos para saber o que seria mais urgente para a fervorosa adepta.