“São troféus muito específicos e são decididos num só jogo. Temos de trabalhar ao detalhe, procurar um pequeno pormenor que possa fazer a diferença, neste caso, a nosso favor. Pouco há a aprender sobre o futebol”, adiantou Miguel Aleixo, que substituiu o treinador principal Micael Sequeira, ausente da conferência de antevisão da final da Taça da Liga devido à doença de um familiar.

De acordo com fonte do Sporting, só este domingo, pouco antes do jogo frente ao Benfica, em Leiria, é que se saberá se Micael Sequeira se irá sentar no banco.

Miguel Aleixo explicou ainda que a equipa técnica é um todo, pelo que todos estão preparados “para liderar o processo, caso seja necessário, e levar o clube ao sucesso”.

O técnico garantiu que o Sporting está preparado, mas lembrou que, por vezes, “é a parte mental” que faz a diferença.

“A estratégia, se calhar, é quem estiver mais estável emocionalmente é que vai conseguir estar mais próximo da vitória. Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ganhar. No fim, espero que sejamos nós a sorrir”, destacou.

Miguel Aleixo referiu que “pontualmente pode haver momentos em que as equipas não estão a 100%”, mas o que é preciso fazer “é trabalhar para impedir que esses momentos aconteçam e não sofrer golos que é meio caminho andado para ganhar jogos”.

Segundo o treinador, a equipa está “super-motivada” para colocar a Taça da Liga no seu museu, o troféu que ainda falta ao clube leonino.

“Se isso vai trazer alguma motivação extra? Não. Estamos num clube que tem ambição desportiva e quer ganhar sempre. Neste caso, vamos querer ganhar a Taça da Liga. Pode ser a primeira vez que a vamos conquistar e tudo faremos para o conseguir”, sublinhou.

Miguel Aleixo desvalorizou também o facto de o Sporting sofrer muitos golos, apontando que entre os golos marcados e os sofridos, “o saldo é realmente positivo e o número de golos sofridos não é assim tão alto”.

O facto de o Benfica estar à frente do Sporting no campeonato não se irá refletir em campo, garantiu, ao defender que serão outra vez 11 contra 11.

“Vamos voltar a ter um duelo contra as jogadoras do Benfica e vamos andar uns contra os outros a nível estratégico. É um jogo de futebol, se daí para a frente vai resultar em coisas positivas ou não, não consigo avaliar. O nosso foco está claramente no jogo de amanhã e não nos preocupamos com o que vem a seguir”, disse.

Ana Capeta afirmou que em todos os jogos a equipa do Sporting se apresenta de forma diferente: “Encaramos os jogos todos com a mesma serenidade e queremos vencê-los a todos. Sabemos que nem sempre temos as capacidades possíveis para isso, mas entramos sempre em campo para ganhar e cada uma dar o seu melhor”.

A avançada do Sporting também concordou que a vitória poderá ser decidida à “base do detalhe e de quem tem maior capacidade física e mental”, pois “ambas as equipas têm mais do que qualidade para disputar esta final da melhor maneira”.

“Temos noção que esta taça é a única que falta no nosso longo e bonito caminho. Queremos muito conquistá-la, porque seria mais uma alegria para dar aos nossos adeptos. Tenho a certeza que cada uma vai dar o melhor de si para conseguir alcançar a vitória”, reforçou Ana Capeta.

A final da Taça da Liga disputa-se no este domingo, a partir das 15:00, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, tendo como árbitra Ana Afonso, do Porto.