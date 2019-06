No judo, que em Minsk vale por Campeonato da Europa, destaque para Jorge Fonseca, em -100 kg, e Rochelle Nunes, em +78, numa modalidade na qual Telma Monteiro já alcançou o bronze, em -57, no seu 13.º pódio em outras tantas edições.

Na ginástica de trampolins, Diogo Abreu e Diogo Ganchinho entram diretamente na final, cotando-se como uma das duplas com mais motivos para aspirar ao pódio.

Beatriz Martins, que em Baku2015 foi bronze no sincronizado feminino, juntamente com Ana Rente, tem de ir primeiro às qualificações no trampolim individual, juntamente com Sílvia Saiote.

Portugal tem neste momento seis medalhas: o ouro de Carlos Nascimento nos 100 metros, a prata das ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em combinado e no exercício dinâmico, além do bronze na prova de equilíbrio.