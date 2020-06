"Será elaborado um protocolo de retoma que permita o regresso das competições desportivas na terceira semana de agosto, desde que exista autorização da Direção-Geral da Saúde (DGS)", adiantou em comunicado a FPB.

Isto, depois de uma reunião com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, e as cinco federações de desportos coletivos de pavilhão - andebol, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol, para debater as medidas de retoma da atividade desportiva.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 445 mil mortos e infetou mais de 8,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.523 pessoas das 37.672 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.