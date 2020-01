Segundo avança o site norte-americano TMZ, citado pela agência de notícias francesa AFP, no helicóptero em que viajava Kobe Bryant seguiam mais quatro pessoas, e nenhuma resistiu à queda do aparelho.

O basquetebolista, conhecido como o 'Black Mamba' (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e atuou ao longo de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo sido cinco vezes campeão norte-americano e duas vezes campeão olímpico (Pequim2008 e Londres2012). É um dos únicos sete atletas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreia.

Kobe era, até há um dia, o terceiro melhor marcador da história da NBA, com 33.643, apenas atrás de Kareem Abdul-Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928), tendo sido agora ultrapassado por LeBron James (33.655).

No sábado, depois de ser superado, o ex-jogador deu os parabéns a LeBron James através do Twitter: "Continua a levar o jogo para a frente King James. Muito respeito irmão".

Em abril de 2016, Kobe disputou a sua última partida na NBA, na qual marcou 60 pontos frente aos Utah Jazz, e tornou-se o jogador mais velho a anotar pelo menos 50 pontos num jogo na NBA.

Entre as reações à sua morte constam as de outros basquetebolistas, no ativo e reformados, como Dwayne Wade, Paul Pierce, Kevin Love, Joel Embiid e Manu Ginobili. Neste grupo constam ainda ex-colegas de Bryant nos Lakers, como Shaquille O'Neal e Pau Gasol.

No entanto, o luto estende-se ao restante mundo do desporto. O jogador de futebol americano Tom Brady, o corredor Usain Bolt e Iker Casillas, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, prestaram as suas condolências. Também clubes de futebol como o Sporting CP, o Paris Saint-Germain e o Borussia Dortmund assinalaram a morte através das suas contas oficiais de Twitter.

O choque provocado pela morte de Bryant levou também que várias figuras públicas lembrassem o jogador, desde os apresentadores Ellen DeGeneres e Trevor Noah, até aos atores Idris Elba e Reese Witherspoon, passando pelos cantores John Legend, Justin Bieber e Drake.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também prestou condolências pela morte de Bryant através da sua conta de Twitter.