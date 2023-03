No Grande Prémio de Portugal Marc Márquez (Honda) foi penalizado pelo incidente com Miguel Oliveira (Aprilia) com duas 'long lap' - voltas mais lentas, pois os pilotos têm de recorrer a um caminho alternativo pré-definido nos circuitos). O painel dos comissários clarificou quando é que o espanhol vai servir a penalização. Assim sendo, Márquez servirá na próxima corrida que efetuar.

"Após a decisão tomada pelo Painel de Comissários FIM MotoGP, no dia 26/03/2023, 15h13, o Painel clarifica assim a decisão e a sua aplicação", pode-se ler no comunicado.

"Considerando a lesão e a não participação do Marc Márquez, piloto #93, no Grande Prémio Michelin da República da Argentina, e em vista a servir a penalização, a Double Long Lap Penalty será servida na próxima corrida MotoGP que o piloto consiga particiapar", diz o comunicado.

Marc Márquez saiu com uma lesão na mão direita, uma fratura no primeiro metacarpo. Miguel Oliveira, Enea Bastianini (Ducati) e Pol Espargaró (GasGas) também vão falhar o Grande Prémio da Argentina, no circuito de Termas de Río Hondo.