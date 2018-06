A Suécia entrou hoje a ganhar no Mundial de futebol de 2018, ao bater a Coreia do Sul por 1-0, no segundo encontro da primeira jornada do Grupo F, disputado em Nijni Novgorod, na Rússia.

Uma grande penalidade convertida por Andreas Granqvist, aos 65 minutos, selou o triunfo dos nórdicos, num lance em que o árbitro salvadorenho Joel Aguilar só marcou o castigo máximo depois de consultar as imagens, alertado pelo VAR. Com este resultado, os suecos juntam-se na liderança do agrupamento ao México, que no domingo venceu sensacionalmente a campeã em título Alemanha, também por 1-0.