O selecionador de Marrocos, Hervé Renard, confessou hoje que um dos planos da sua equipa para o jogo de quarta feira, com Portugal, do Mundial2018 de futebol, passa por não deixar que Cristiano Ronaldo "seja excecional".

“Já foi tudo dito em relação ao Cristiano Ronaldo, não há nada a acrescentar. Mesmo se criarmos um plano para o parar, ele vai conseguir uma saída. É um jogador excecional, e talvez esta palavra não seja suficiente para ele, mas teremos de fazer que neste jogo seja menos excecional”, garantiu, na antevisão do encontro da segunda jornada do Grupo B.

O técnico da formação africana reconheceu, ainda assim, que não será possível a sua equipa focar-se apenas no capitão de Portugal, ressaltado a qualidade dos restantes jogadores lusos, lembrando a final do Campeonato da Europa.

“Se pusermos três jogadores em cima do Cristiano Ronaldo, como faremos para marcar os outros? É uma equipa com tanta qualidade ofensiva, que, mesmo na final do campeonato da Europa, sem o Cristiano, fez a diferença”, lembrou.

Mesmo com os elogios à formação portuguesa, Hervé Renard garantiu que Marrocos “não vai entrar em campo derrotado”, garantindo um conjunto “pronta para defrontar a campeão da Europa”.

“É uma oportunidade excecional para defrontar jogadores de grande nível, o que nos permite também avaliar a nossa qualidade. Temos de estar além de 100 por cento, e prontos psicologicamente, esquecendo o que aconteceu há cinco dias (derrota com o Irão por 1-0, na estreia)”.

Questionado sobre a estratégia que está a preparar para este duelo com Portugal, o selecionador marroquino considerou que será algo que pode ser adaptado ao longo do jogo.

“Temos as coisas bem estudadas, mas é algo que poderá ser alterado pela forma como o jogo correr ou pelos golos que surgirem. Temos de ser mais compactos e melhores que o habitual, porque há mais de dois anos e meio que não competimos frente a uma equipa tão boa”, vincou Hervé Renard.

Portugal defronta quarta-feira Marrocos, em partida da segunda jornada do grupo B do Mundial de 2018, agendada para as 15:00 locais (13:00 em Lisboa), no Estádio Luzhniki, em Moscovo, e que terá arbitragem do norte-americano Mark Geiger.