A Argentina qualificou-se hoje para os quartos de final do Mundial de futebol de 2022, marcando encontro com os Países Baixos, ao vencer a Austrália por 2-1, no segundo jogo dos ‘oitavos’, em Al Rayyan.

Lionel Messi, aos 35 minutos, e Julián Alvarez, aos 57, apontaram os tentos da formação 'albi-celeste', que, na 18.ª participação, está pela 10.ª vez no 'top 8', enquanto Enzo Fernández marcou na própria baliza para os australianos, aos 77. Nos quartos de final, num jogo marcado para sexta-feira, em Lusail, pelas 19:00 (em Lisboa), a Argentina, campeã em 1978 e 1986, defronta os Países Baixos, vice-campeões em 1974, 1978 e 2010, que venceram os Estados Unidos por 3-1.