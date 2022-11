O lateral esquerdo espanhol José Luís Gayá, do Valência, vai falhar o Mundial2022 de futebol, depois de sofrer uma entorse no tornozelo, no treino em Amã ainda antes do jogo particular com a Jordânia.

A ressonância magnética confirmou o primeiro diagnóstico médico "de entorse lateral de baixo grau no tornozelo direito" e, em decisão conjunta entre clínicos e o selecionador Luís Enrique, foi decidida a dispensa do futebolista. O defesa iria sempre falhar os primeiros jogos de 'La Roja', que integra o Grupo E do Mundial2022 do Qatar, a disputar entre 20 de novembro e 18 de dezembro. A Espanha inicia a competição na quarta-feira diante da Costa Rica (16:00), seguindo na fase de grupos os jogos com Alemanha, em 27 de novembro, e Japão, em 01 de dezembro.