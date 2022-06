Neste episódio especialíssimo, o João Dinis e o Ricardo Brito Reis recebem no estúdio realeza do jornalismo desportivo nacional: Miguel Candeias. Juntos, conversam sobre:

A experiência que é ver finais ao vivo ;

; 30 anos de histórias a acompanhar estrelas da NBA , entre elas Dennis Rodman (sim, esse) ou a família Antetokounmpo (sim, essa);

, entre elas Dennis Rodman (sim, esse) ou a família Antetokounmpo (sim, essa); A nova rubrica (ainda sem nome) do nosso podcast;

(ainda sem nome) do nosso podcast; Novidades quanto ao futuro de Neemias Queta.

