No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA produzido pela MadreMedia, o João Dinis e o Ricardo Brito Reis falam sobre:

Os Phoenix Suns , que parecem destinados a regressar às finais;

, que parecem destinados a regressar às finais; Os Boston Celtics , que levaram uma espécie de "corretivo" dos Milwaukee Bucks;

, que levaram uma espécie de "corretivo" dos Milwaukee Bucks; A série entre Warriors e Grizzlies, que tem tudo para a ser a mais divertida desta ronda dos playoffs.

