NBA: Prontos para atribuir uns prémios de meio de época?

No episódio desta quinta-feira, João Dinis e Ricardo Brito Reis atribuem e discutem:

Os prémios Defensive Player, Rookie, Sixth Man e Most Improved Player da primeira metade da época;

da primeira metade da época; Se Nikola Jokic merece ou não ser eleito MVP pelo terceiro ano consecutivo.

Não te esqueças de subscrever o podcast para receberes os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links:

Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link.