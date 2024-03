Nardi, número 123 do ranking ATP, venceu Djokovic, cinco vezes campeão em Indian Wells, por 6-4, 2-6 e 6-4, na segunda-feira.

O italiano de 20 anos, que tinha vencido apenas três partidas numa ainda curta carreira no circuito ATP e que foi repescado da qualificação para o torneio, tornou-se o quarto jogador com pior classificação a vencer um número um do mundo.

Nardi vai enfrentar o norte-americano Tommy Paul nos oitavos de final, na quarta-feira.