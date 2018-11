O empréstimo obrigacionista da Sporting SAD situava-se na terça-feira a menos de 400.000 euros do objetivo mínimo de 15 milhões de euros (ME), informou hoje a sociedade, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A SAD do clube lisboeta indicou que, até 20 de novembro, dois dias antes da data limite da operação, foram recolhidas intenções de subscrição no valor de 14,6 ME, correspondentes a 97,6% do valor mínimo de subscrição, cifrado em 15 ME.

A oferta pública de subscrição, que decorre até às 15:00 de quinta-feira, tem como valor máximo 30 ME, pelo que o montante subscrito até terça-feira equivale a 48,8% do total.

A Sporting SAD revelou que as ordens de subscrição recolhidas apenas na terça-feira corresponderam a 42% do total de 1.663 ordens recolhidas até àquele dia, equivalente a perto de 3,1 ME, tendo em consideração o valor de 11,5 ME subscrito até segunda-feira, revelado pela sociedade.

Esta operação financeira foi lançada em 12 de novembro e servirá para fazer face ao reembolso de um empréstimo obrigacionista que venceu em maio e cujo prazo foi adiado para 26 de novembro.