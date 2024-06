“Uma operação policial está a dificultar o tráfego ferroviário na área da estação central de Dortmund. Infelizmente, de momento não temos informações sobre a duração das perturbações”, informou a DB, empresa responsável pelo transporte ferroviário na região, citada pela EFE.

O jogo do Euro2024 de futebol entre as seleções de Portugal e Turquia realiza-se hoje às 06:00 locais (17:00 em Lisboa), no Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund.

Com a área isolada e com vários agentes da polícia alemã a patrulhar o interior, a estação ficou completamente vazia e as áreas circundantes foram interditas.