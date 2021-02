"Em relação às mensagens que recebi, algumas durante o jogo, para que a equipa abandonasse o terreno do jogo perante o que se estava a passar, quero pedir a todos os associados do FC Porto que mantenham a serenidade porque ninguém nos verga! Não é desta forma, como tem vindo a acontecer em relação às arbitragens com o FC Porto, que nos vão vergar", afirmou numa declaração sem direito a perguntas na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga.

Pinto da Costa disse querer "apenas falar em factos, não em intenções" e lembrou que o VAR de hoje, Hugo Miguel, foi o mesmo do FC Porto - Benfica que, "quando foi mostrado um cartão amarelo a Taremi interveio para pedir um vermelho".

"Mas todas as agressões que existiram nesse jogo, que já mostrámos e vamos voltar a mostrar, não chamou a atenção para nenhuma. Hoje voltou a chamar a atenção para um lance perfeitamente casual [lance entre Luís Díaz e David Carmo que ditou a lesão do central do Braga], mas não chamou para jogadas bem mais perigosas", disse.

O líder portista disse ainda que foi o mesmo VAR que, na final da Taça da Liga entre Sporting e Sporting de Braga não interveio "quando um jogador do Sporting atingiu um jogador do Braga nas partes baixas" e mostrou um cartão amarelo.

"São demasiados falhanços para estarmos sempre a levar com este VAR. Analisem bem a dualidade de critérios de hoje, na expulsão de Uribe, para ele vir para fora do terreno, não podia vir sozinho, mas aí não interveio", disse.

Pinto da Costa frisou querer a "paz no futebol", mas com uma ressalva. "Mas não nos provoquem mais, nem brinquem com os nossos jogadores, treinadores e todos os adeptos do FC Porto. Apelo à serenidade, mas volto a dizer basta! Bem sei que não temos secretário de Estado do Desporto e não posso apelar sequer ao Governo, que morreu, desertou, não vale a pena fazer um apelo ao que não existe", referiu, numa crítica velada a João Paulo Rebelo, detentor dessa pasta.

O dirigente portista lamentou ainda a lesão sofrida por David Carmo, desejando em nome do FC Porto "as melhoras rápidas".

Sporting de Braga e FC Porto empataram 1-1 e a segunda mão está marcada para 3 de março.