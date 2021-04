O médio internacional português falhou na segunda-feira o jogo entre Benfica e Marítimo, que os ‘encarnados’ venceram por 1-0, no Estádio da Luz, por se encontrar a cumprir suspensão, após ter completado uma série de cinco cartões amarelos.

Nas opções para o jogo de sábado, Jorge Jesus manteve os 20 escolhidos para a ronda anterior, promovendo apenas a entrada de Pizzi, numa lista ainda sem André Almeida, num processo longo de recuperação a uma dupla rotura de ligamentos.

De fora continuam também Samaris, Gabriel e Nuno Tavares, que na segunda-feira passada constavam do boletim clínico, com o médio grego a recuperar da operação ao tendão de Aquiles do pé direito, o brasileiro do traumatismo na perna e o defesa português de uma entorse.

O Benfica, terceiro classificado na I Liga, visita no sábado Paços de Ferreira, quinto, em jogo da 26.ª jornada, com início marcado para as 20:30, com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de futebol de Lisboa.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos.

- Defesas: Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Gilberto, Lucas Veríssimo e Jardel.

- Médios: Pizzi, Diogo Gonçalves, Everton, Taarabt, Rafa, Cervi, Chiquinho, Weigl e Pedrinho.

- Avançados: Waldschmidt, Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.