A seleção portuguesa de futebol de sub-21 reforçou hoje a liderança do Grupo G de qualificação para o Europeu de 2025, ao vencer as Ilhas Faroé, por 4-0, em jogo realizado no Estádio de São Luís, em Faro.

Fábio Silva inaugurou o marcador, aos 52 minutos, antes de Carlos Borges, aos 87, Chermiti, aos 90+4, e Mateus Fernandes, aos 90+7, consumarem a goleada de Portugal, que regressou aos triunfos na fase de apuramento, depois de ter sofrido a primeira derrota, em novembro do ano passado, diante da Grécia. A seleção comandada por Rui Jorge, que na terça-feira recebe a Croácia, novamente em Faro, a partir das 17:30, somou a quinta vitória em seis partidas e lidera o Grupo G, com 15 pontos, mais quatro do que a Grécia, segunda classificada, com 11, e mais cinco face aos croatas, terceiros, que têm menos dois jogos realizados e que hoje visitam Andorra. As Ilhas Faroé estão na quarta posição, com sete pontos em seis encontros, enquanto Andorra (seis jogos) e Bielorrússia (oito) têm ambas três pontos. O primeiro classificado de cada um dos nove grupos e os três melhores segundos apuram-se diretamente para o Europeu do próximo ano, juntando-se à anfitriã Eslováquia, enquanto os restantes segundos colocados terão de disputar um play-off para determinar os derradeiros três apurados.