A formação forasteira, que seguia empatada com os anfitriões na tabela classificativa, adiantou-se no marcador aos 19 minutos, por intermédio de Matthew Longstaff, mas os ‘red devils’ deram a volta e resolveram o jogo ainda na primeira parte.

O francês Anthony Martial, aos 24 minutos, Mason Greenwood, aos 36, e Marcus Rashford, aos 41, colocaram o Manchester United a vencer por 3-1 ao intervalo.

No início da segunda parte, para a qual o ‘onze’ comandado pelo norueguês Ole-Gunnar Solskjaer surgiu com o médio francês Paul Pogba no lugar de Scott McTominay, Martial ‘acabou’ com o encontro, ao ‘bisar’ aos 51 minutos.

Com este resultado, o Manchester United isolou-se, provisoriamente, no sétimo lugar, com 28 pontos, apenas menos quatro do que o Chelsea, quarto classificado, que perdeu por 2-0 na receção ao Southampton.

Os ‘red devils’ encurtaram também a distância para o sexto, o Sheffield United, que não conseguiu melhor do que um empate 1-1 na receção ao Watford, e mantiveram-se a um ponto do Tottenham, de José Mourinho, vencedor por 2-1 na receção ao Brighton.

Por seu lado, o Newcastle, que somava três vitórias nos últimos quatro jogos, segue no 10.º lugar, com 25 pontos.

Ainda hoje, o campeão europeu e mundial Liverpool, que persegue um título que lhe escapa desde 1989/90, vai tentar solidificar a liderança da prova, na deslocação ao reduto do Leicester, segundo classificado, a 10 pontos e com mais um jogo.