O selecionador nacional de snowboard, Nuno Marques, conhecido no meio como ‘Mancha’, destacou as capacidades de Christian de Oliveira para a idade que tem, confiando que vai estar presente nos Jogos de 2022, a disputar na China.

“É um brilhante resultado para o jovem atleta da FDIP, confirmando assim as enormes expectativas”, realçou Pedro Farromba, em declarações à agência Lusa.

“Para mim, para a seleção portuguesa de snowboard, para a FDIP, para a comunidade snowboarder lusitana e para Portugal, só o facto do Christian participar neste mundiais de juniores de snowboard já seria um facto histórico, independentemente do resultado”, frisou o selecionador nacional, à agência Lusa.

Durante esta temporada, Christian de Oliveira vai participar em várias provas internacionais, nomeadamente competições da Taça da Europa e da Taça do Mundo, assim como no Mundial de snowboard, em fevereiro, em Utah, nos Estados Unidos.

“O Christian é um atleta ainda novo para a disciplina em que compete, mas com uma mente muito forte, calma e de uma humildade incrível”, elogiou Mancha.

O atleta, com dupla nacionalidade, nasceu na Austrália, vive nos Estados Unidos, mas é filho de pai português, de Covelo, São Pedro do Sul, no distrito de Viseu.