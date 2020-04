Outra medida que, segundo o presidente da FPG, poderia contribuir para minimizar os danos da indústria seria analisar a possibilidade de redução do IVA que, em 2012, passou dos seis para os 23%.

“O aumento do IVA retirou capacidade de investimento aos operadores dos campos, comprometendo os níveis de serviço e qualidade das instalações e retirando competitividade a Portugal, enquanto destino de golfe. Uma medida totalmente desajustada para um setor da economia e do turismo com um peso tão significativo”, justifica, alertando para a “importância de o Governo atentar ao facto de ser melhor o golfe ter um IVA mais baixo e maior geração de riqueza ou vice-versa”.

Já depois de ter lançado uma medida de apoio aos clubes, permitindo o adiamento do pagamento das quotas dos praticantes inscritos pelos clubes como colaboradores para “aliviar as pressões de tesouraria”, a FPG enviou uma carta ao Governo “com um conjunto de preocupações” e está a elaborar “um plano de recuperação do golfe”, juntamente com o Conselho Nacional da Indústria do Golfe, a Associação Portuguesa de Gestores de Golfe e a Associação Portuguesa de Greenkeepers.

Contrariamente ao cenário económico atual, Miguel Franco de Sousa elogia, por sua vez, o panorama desportivo amador português e enaltece a atribuição do regime de alto rendimento a Pedro Lencart, Pedro Cruz da Silva e Daniel da Costa Rodrigues, numa altura em que a competição está suspensa.

(Por: Sofia Ramos Silva da agência Lusa)