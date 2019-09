O extremo brasileiro Raphinha vai atuar no Rennes, depois de um ano ao serviço do Sporting, anunciou hoje o clube da primeira divisão francesa de futebol.

Raphinha, de 22 anos, chegou aos ‘leões’ na época 2018/2019 proveniente do Vitória de Guimarães, tendo realizado 41 encontros e marcado nove golos pelos 'leões'.

Segundo o comunicado à CMVM dos verde e brancos, o Rennes vai pagar 21 milhões de euros pela contratação do extremo.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

"A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com o clube Stade Rennais FC para a transferência a título definitivo do jogador Raphael Dias Belloli, pelo valor fixo de €21.000.000 (vinte e um milhões de euros), ficando a Sociedade com o direito a receber o montante correspondente a 10% da mais-valia de uma futura venda.

Mais informa que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros)."