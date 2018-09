Um golo Gelson Dala, aos 90+6 minutos, deu hoje a vitória ao Rio Ave na receção ao Portimonense, por 2-1, num jogo da quarta jornada da I Liga de futebol, que os algarvios terminaram reduzidos a nove jogadores.

O segundo golo do avançado angolano na competição consumou a reviravolta dos vila-condenses, depois de o brasileiro Gabrielzinho ter empatado, aos 48, em resposta ao tento inaugural do seu compatriota Dener, aos 24.

Com este triunfo, o Rio Ave subiu ao sexto lugar, com sete pontos, enquanto o Portimonense, que ficou reduzido a 10 jogadores com a expulsão de Lucas, aos 59 minutos, e a nove com o cartão vermelho por acumulação de amarelos a Wilson Manafá, reparte com o Desportivo das Aves os dois últimos lugares, ambos com um ponto.