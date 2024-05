A divulgação das escolhas do técnico espanhol será feita às 13:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, embora a lista final possa sofrer alterações até 07 de junho, data limite imposta pela UEFA para a inscrição dos jogadores que vão participar no torneio a realizar na Alemanha.

Com o recente aumento de 23 para 26 (com 23 a ser o mínimo e 26 o máximo) pelo organismo responsável pela prova, e com as escolhas que Martínez fez durante toda a fase de qualificação – e também nos recentes particulares com Suécia e Eslovénia -, dificilmente haverá espaço para o treinador de 50 anos poder surpreender, embora tudo seja possível.

Na baliza, Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, publicamente nomeado por Roberto Martínez como dono da baliza lusa, Rui Patrício, recordista de internacionalizações neste setor, e José Sá serão claramente as escolhas do treinador espanhol.

No centro da defesa, António Silva, Danilo, Gonçalo Inácio, Toti Gomes, Rúben Dias e Pepe também têm tudo para começar a ‘fazer a mala’ para a Alemanha, embora o central do FC Porto, de 41 anos, tenha sempre as limitações próprias da idade, que o fizeram participar em apenas um jogo em toda a fase de qualificação.

Mesmo assim, Martínez enalteceu várias vezes a importância do já histórico central, não só pela sua postura dentro de campo, mas também pelo peso que tem no balneário.

Nas alas, João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes e Raphaël Guerreiro também parecem ter lugar certo, com Nélson Semedo a poder também aparecer, sobretudo devido aos problemas físicos que Mendes ou Guerreiro tiveram toda a época.

Bruno Fernandes, João Palhinha, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e Bernardo Silva são nomes inquestionáveis no meio campo da era-Martínez, como também aparenta ser João Neves, e com Matheus Nunes a também poder ter espaço devido ao acréscimo de lugares da UEFA.

Na frente, Cristiano Ronaldo, João Félix, Rafael Leão e Gonçalo Ramos só vão falhar o Euro2024 caso algo inesperado aconteça, com Diogo Jota e Ricardo Horta também praticamente garantidos, mas só caso estejam fisicamente aptos, o que os coloca na lista de dúvidas, juntamente com Matheus Nunes, embora por razões diferentes.

Das estreias de março, mesmo com uma derrota perante a Eslovénia (2-0), Francisco Conceição pareceu ter deixado muito boa imagem junto de Martínez, que mais do que uma vez explicou que o extremo “tem características únicas” relativamente ao resto dos jogadores nacionais.

Por isso mesmo, Conceição, que fez uma segunda metade de temporada em grande nível nos ‘dragões’, poderá ser a grande surpresa na lista de Portugal para o próximo Europeu.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F juntamente com República Checa (em 18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

Antes de partir para solo germânico, a seleção nacional vai realizar três jogos de preparação, frente a Finlândia (04 de junho, no Estádio José Alvalade), Croácia (08 de junho, no Estádio Nacional) e República da Irlanda (11 de junho, em Aveiro).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.