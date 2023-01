A formação treinada por José Mourinho adiantou-se no marcador já em cima do intervalo, aos 45 minutos, por intermédio de Stephan El Shaarawy, e, no segundo tempo, selou a vitória com um golo do avançado inglês Tammy Abraham (49), com o argentino Paulo Dybala a fazer as duas assistências.

A Roma, que contou com o internacional português Rui Patrício na baliza neste encontro da 19.ª ronda, na próxima jornada (29 de janeiro) vai enfrentar o líder Nápoles (50 pontos), somando agora 37 pontos, os mesmos do Inter Milão e menos um do que o AC Milan (ambos com menos um jogo).

Já o Spezia, com o defesa luso João Moutinho (ex-Orlando City) a saltar do banco aos 79 minutos, é 15.º com 18.

Nos outros jogos hoje disputados na Serie A, a Udinese (sétima com 28) ganhou fora à Sampdoria (19.ª com nove), com um golo solitário de Kingsley Ehizibue, aos 88, enquanto o Monza (13.º com 22) e o Sassuolo (17.º com 17) empataram a uma bola, com golos de Gianluca Caprari (60) e de Gian Marco Ferrari (13), respetivamente.

Ainda hoje, a Juventus (10.ª com 22) recebe a Atalanta (sexta com 34).