Samuel Lino integrou os trabalhos de pré-época do Atlético de Madrid e chegou a ser noticiado que o Sporting estava interessado no seu empréstimo, mas acabou por ser agora emprestado ao Valência, sendo incorporado de imediato às ordens do novo treinador, o italiano Gennaro Gattuso.

O extremo brasileiro, de 22 anos, que foi um dos destaques individuais da equipa do Gil Vicente na época transata, irá ser companheiro no Valência dos internacionais lusos Thierry Correia e Gonçalo Guedes.