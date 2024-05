O futebolista do Sport Lisboa e Benfica, João Neves (Jovem Promessa do Ano) e o nadador Diogo Matos Ribeiro (Atleta Masculino do Ano), igualmente do clube encarnado, foram coroados “reis” na 27.ª Gala do Desporto da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), evento que entregou a Carlos Lopes, 77 anos, o Prémio Mérito Desportivo - Alto Prestígio, no ano da celebração dos 40 anos da vitória e medalha de ouro na maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984.

Na atribuição dos prémios “Desportistas do Ano”, que decorreu no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, seleção feita no universo de 40 federações e 160 atletas nomeados por um júri e eleitos por votação on line, a canoagem foi galardoada com duas estatuetas: Treinador (Hélio Lucas) e Desporto Adaptado, Norberto Mourão.

Na noite dos Óscares do desporto português, a seleção nacional “A” feminina de futebol foi agraciada com o prémio Equipa do Ano e Maria Martins (ciclismo) foi eleita Atleta Feminina.

A Gala da Confederação do Desporto de Portugal juntou, lado a lado, o presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas e do Benfica, Rui Costa, responsáveis máximos das diversas federações desportivas, personalidades, atletas e ex-atletas, com especial destaque para Rosa Mota.

A 27.ª Gala do Desporto distingui ainda os variados campeões do mundo, da Europa, diversas personalidades das federações e a Associação Rugby com Partilha com o Prémio de Ética no Desporto 2023.

Caixa: Os Óscares do Desporto

Treinador

Hélio Lucas (Canoagem)

Jovem Promessa

João Neves (Futebol)

Equipa

Seleção Nacional “A” Feminina de Futebol

Desporto Adaptado

Norberto Mourão (Paracanoagem)

Atleta Feminina

Maria Martins (ciclismo)

Atleta Masculino

Diogo Matos Ribeiro (natação)