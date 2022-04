Com nove ensaios sem resposta, as ‘lobas’ somaram a segunda vitória noutros tantos encontros no segundo escalão europeu, excetuado o torneio das Seis Nações, após derrotarem a Bélgica, por 10-8, em dezembro.

Portugal disputa o Grupo B do ‘Trophy’, criado este ano pela Rugby Europe, de forma experimental, no sentido de desenvolver o râguebi feminino a nível europeu e reorganizar este patamar competitivo.

O encontro com a Alemanha contou com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, que se deslocou ao Jamor após encerrar o Congresso Nacional do Desporto, organizado em Lisboa pela Confederação do Desporto de Portugal.