O recordista português da categoria, que atingiu a grande final ao ser segundo na meia-final, percorreu a distância em 13,29 segundos, atrás do vencedor Enzo Diessel (13,12), da Áustria, e do segundo colocado Rasmus Vehmaa (13,23), da Finlândia.

Em declarações na zona mista, o atleta luso mostrou-se “muito feliz e orgulhoso” pela medalha conquistada e o recorde batido, embora confessando que “podia fazer melhor”.

“Agora que estamos aqui, posso dizer que podia fazer melhor. Aquele toque na última barreira pode ter feito com que não lutasse pela prata. Mas eu estou muito feliz e orgulhoso com esta medalha de bronze, não me posso queixar, conquistei dois objetivos: a medalha e o recorde”, analisou, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Atletismo.