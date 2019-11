“Individualmente, não foi apurado quem fez o quê, porque dentro do balneário não há sistema de videovigilância”, disse José Monteiro, no tribunal de Monsanto, onde decorre a terceira sessão do julgamento, que envolve 44 arguidos, entre os quais Bruno de Carvalho, presidente do clube à data dos factos.

O militar da GNR, que presta serviço na secção de unidade criminal do departamento de investigação, disse ter “pegado” na investigação em setembro do ano passado, mais de três meses depois do ataque à academia, ocorrido em 15 de maio.

A quarta testemunha a ser ouvida pelo coletivo de juízes, presidido por Sílvia Pires, explicou que, “dos 43 indivíduos que entraram na academia, um que foi despronunciado,”, acrescentando que “23 foram detidos em flagrante delito” e os restantes identificados pelas imagens das câmaras de videovigilância.

José Monteiro confirmou que foram investigados três grupos criados no Whatsapp – Academia Amanhã, Piranhas on Tour e Exército Invencível –, que também ajudaram a consolidar a identificação dos arguidos.

Questionado pelo advogado do ex-presidente do Sporting, o militar da GNR confirmou que Bruno de Carvalho “não está envolvido nas mensagens trocadas” nos referidos grupos.