De acordo com o calendário da fase de liga disponibilizado pelo organismo, os campeões nacionais começam a nova edição da ‘Champions’ numa terça-feira, às 20:00 (hora em Lisboa).

De resto, todas as partidas que o Sporting vai disputar na competição até ao final de 2024 serão à terça-feira.

Após a receção ao Lille, seguem-se as visitas aos neerlandeses do PSV Eindhoven e aos austríacos do Sturm Graz, em 01 e 22 de outubro, respetivamente.

Na quarta e quinta jornadas, os ‘leões’ terão pela frente os dois adversários previsivelmente mais fortes no seu caminho, ambos no Estádio José Alvalade: Manchester City, em 05 de novembro, e Arsenal, no dia 26 do mesmo mês.

As visitas ao Club Brugge, em 10 de dezembro, e ao Leipzig, em 22 de janeiro de 2025, antecedem o derradeiro encontro na ‘Champions’, diante do Bolonha, em 29 e janeiro, em Itália. Estes dois últimos duelos, com alemães e transalpinos, serão os únicos em que o Sporting jogará à quarta-feira.

Já o Benfica arrancará o novo formato da principal competição europeia de clubes em 19 de setembro, uma quinta-feira — dia que, até este ano, estava reservado apenas para jogos da Liga Europa e Liga Conferência -, às 17:45 (hora em Lisboa), no reduto do Estrela Vermelha, em Belgrado.

A partir da segunda jornada, todas as partidas dos ‘encarnados’ em 2024 serão realizadas à quarta-feira, a começar pela receção ao Atlético de Madrid, em 02 de outubro, e ao Feyenoord, em 23 do mesmo mês.

A visita a Munique, para defrontar o Bayern, na quarta jornada, está agendada para 06 de novembro, seguindo-se o encontro no Mónaco, em 27 de novembro, enquanto o último encontro no presente ano civil será com o Bolonha, no Estádio da Luz, em 11 de dezembro.

Em janeiro, o Benfica terá pela frente o FC Barcelona, em casa, em 21, uma terça-feira, e termina a fase regular da ‘Champions’ em Turim, perante a Juventus, em 29 de janeiro, uma quarta-feira.

A Liga dos Campeões inicia esta época um novo modelo competitivo, com um campeonato de 36 equipas, que disputarão oito jogos, quatro em casa e quatro fora, com adversários diferentes inseridos numa só liga, ao invés de uma fase de grupos.

As equipas que ficarem nos primeiros oito lugares da tabela apurar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto as posicionadas entre o nono e 24.º postos disputarão um play-off, a duas mãos, para definir as restantes oito formações que seguem para os ‘oitavos’.

Já os 12 clubes que terminarem da 25.ª posição para baixo serão automaticamente eliminados da ‘Champions’, não tendo sequer a possibilidade de serem ‘relegados’ para a Liga Europa.